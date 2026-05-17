Bulgária vence 70.º Festival Eurovisão da Canção

Bulgária venceu o Festival da Eurovisão com uma canção interpretada por Dara

Bulgária venceu o Festival da Eurovisão com uma canção interpretada por Dara AP

A Bulgária venceu no sábado a 70.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, em Viena, com a música "Bangaranga", interpretada por Dara.

É a primeira vez que a Bulgária vence a final do Festival Eurovisão, somando 526 pontos, que conjugam a votação de um júri e a votação do público.

Em segundo lugar, com 343 pontos, ficou Israel com a música "Michelle", interpretada por Noam Bettan, numa participação que causou contestação, protestos e boicotes.

O Reino Unido ficou em último lugar com apenas um ponto, que foi atribuído pelo júri, pela canção "Eins, Zwei, Drei", de Look Mum No Computer.

A final do 70.º Festival Eurovisão da Canção foi disputada em Viena com a participação de 26 países e ficou marcada pelo boicote de outros cinco países - Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia - por causa de Israel.

Os boicotes deveram-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, desde outubro de 2023, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.

Na sexta-feira e no sábado, milhares de pessoas protestaram nas ruas de Viena, empunhando bandeiras da Palestina e defendendo "Nenhum palco para o genocídio".

Na primeira semifinal, na terça-feira passada, durante a atuação do representante de Israel, conseguiu ouvir-se na transmissão direta alguém da plateia gritar, várias vezes, "Stop the genocide" ("Parem o genocídio", em português).

A emissora austríaca ORF e a União Europeia de Radiodifusão, que organiza o concurso, anunciaram que tinham expulsado quatro espetadores do recinto.

Em Espanha, um dos países que boicotou e não participou no festival, cerca de um milhar de pessoas manifestou-se no sábado em Barcelona, exigindo um embargo de armas efetivo contra Israel e o fim das relações diplomáticas, económicas e militares com o país.

Durante a transmissão da final do festival a televisão pública de Espanha RTVE emitiu uma mensagem na qual se lia que "O Festival da Eurovisão é um concurso, mas os direitos humanos não. Não há lugar à indiferença. Paz e justiça para a Palestina".

Dara, que venceu no sábado o Festival Eurovisão da Canção, é apresentada como "uma das mais conhecidas artistas pop do seu país, (...) uma figura proeminente da música moderna dos Balcãs". Em 2025 lançou o álbum "ADHDARA".

Portugal esteve representado na 70.ª edição do festival pelos Bandidos do Cante com a canção "Rosa", mas não passou da primeira semifinal.

O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão desde 1956.