'Restos do Vento', um filme poético do autor de 'A Herdade'

Mascarados de caretos – não os de Podence, classificados pela UNESCO como Património da Humanidade, ou de Lazarim, mas outros, inventados para o filme como típicos de uma aldeia não especificada, típica do interior português, com casas antigas e modernas, pedras e madeiras à mistura com alumínios, que nas filmagens foi Meimão –, os rapazes da terra atacavam as raparigas… e ai daquele que as defendesse! Acontece que um deles o faz… e leva uma carga de pancada.