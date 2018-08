Blaya em festivais de música no Norte do país

Neste início de Agosto, a artista Blaya vai animar os festivais das cidades de Vila Nova de Foz Côa, dia 3 e Vila Nova de Gaia no dia 4

A protagonista de um dos maiores singles do ano vai andar pelos festivais nortenhos esta semana. Blaya, ex-Buraka Som Sistema, autora de Faz Gostoso, apresenta-se no dia 3, sexta, em Vila Nova de Foz Côa, ao lado de Jimmy P, Mundo Segundo e PutzGrilla, no Côa Summer Fest. A entrada é gratuita.



No dia seguinte, sábado, a artista desloca-se do interior para o litoral, para participar no encontro de funk brasileiro ZEE Festival, na praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia, que traz também o hip-hop de Gabriel, O Pensador, MC Kekel, No Maka e MC MM. Os bilhetes custam entre €15 e €35.