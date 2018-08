Caetano e os filhos sobem ao palco nos Coliseus de Lisboa e Porto

Caetano Veloso está de volta a Portugal para uma série de concertos nunca vistos no País. Ofertório é o título do espectáculo que traz (e do disco que o registou, gravado no Brasil), dividindo o palco com os seus três filhos: Moreno, Zeca e Tom Veloso, que interpretam uma selecção de clássicos do pai, mas também canções das suas próprias carreiras a solo. A propósito desta apresentação, acústica, Caetano esclarece: "É um show familiar, nascido da minha vontade de ser feliz." Nele, vão mostrar "algumas dessas coisas que cresceram em nós, de nós", e canções do autor de Verdade Tropical escolhidas pelos filhos, incluindo O Leãozinho, Oração ao Tempo e A Luz de Tieta.A família Veloso apresenta-se no Coliseu do Porto na segunda-feira, 30 de Julho, e no de Lisboa a 1 e 2 de Agosto, quarta e quinta, sempre às 22h. Os bilhetes custam entre €25 e €300.