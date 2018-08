Michael Haneke, do filme Brincadeiras Perigosas a Happy End

O código moral do austríaco Michael Haneke resiste e surge sumarizado, reconstruído e renovado em Happy End. Passaram-se seis anos desde Amor, agora anuncia um "final feliz". Será mesmo assim?

Na versão original de Brincadeiras Perigosas, de 1997 (mais do que na versão norte-americana de 2007, também dirigida por Michael Haneke), há dois momentos que anteviam noções de entretenimento que conquistariam a televisão - e não só - na década seguinte. Uma pequena sinopse: dois adolescentes aprisionam uma família na sua casa de férias e dispõem deles em jogos de tortura de violência psicológica e física.

No primeiro desses momentos, um dos agressores vira-se para o espectador e, com um comando na mão, controla a cena, volta atrás, mostra que está em controlo, desconstruindo tudo, incluindo a violência, a favor de uma antevisão da reality TV. No segundo, a mãe da família pergunta aos agressores a razão de estarem a fazer aquilo, um simples "porquê?"; a resposta: "Porque não?" Uma resposta que responde a uma das problemáticas do filme: tudo é possível a favor do entretenimento.

Vai-se a Brincadeiras Perigosas para falar do mais recente filme de Michael Haneke, Happy End, porque o realizador austríaco começa com outra cena de controlo, desta vez o controlo remoto dos 90s é substituído por um telemóvel a filmar alguém em modo live stream. Vê-se alguém na casa de banho, a pentear-se, lavar os dentes e, simultaneamente, aparecem no ecrã frases que antevêem os movimentos da pessoa que está a ser filmada. As mensagens são descrições do que está para vir, do que o espectador vai ver? Ordens? Ou uma breve descrição da rotina? No momento não se sabe e a ausência de resposta durante aqueles minutos cria um ambiente de terror: o espectador sente-se vulnerável, porque podia ser a pessoa que está a ser filmada, tal como podia ser a família de Brincadeiras Perigosas. Afinal: "Porque não?"

As cenas seguintes mostram que Happy End é muito mais ligeiro do que Brincadeiras Perigosas. Aliás, é um simples drama familiar, em volta de uma menina, Eve (Fantine Harduin), de 12 anos - prestes a fazer 13 - que vai viver com o pai (um Mathieu Kassovitz atípico) após a mãe se tentar suicidar.

Nessa casa, onde vive todo o resto da família, a tia (Isabelle Huppert), o avô (Jean-Louis Trintignant) e a madrasta (Laura Verlinden), estão todos longe do final feliz anunciado pelo título, mas à procura ou à espera desse final, enquanto são vistos e compreendidos pelos olhos de uma menina pré-adolescente com o seu telemóvel, segundo o código moral de Michael Haneke. E fica a questão, claro, como em todos os filmes do austríaco: para onde estamos a ir, Sr. Haneke?