Billie Eilish, Bad Bunny e Olivia Dean defendem imigrantes na noite dos Grammy

“Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos norte-americanos”, afirmou Bad Bunny.

Lusa 02 de fevereiro de 2026 às 07:59
AP Photo/Chris Pizzello

Billie Eilish, Bad Bunny e Olivia Dean usaram os discursos de vitória na cerimonia dos prémios Grammy para defenderem os imigrantes e atacarem a agência de imigração ICE, que tem conduzido rusgas violentas nos Estados Unidos. 

Vários outros artistas, incluindo Justin Bieber e Kehlani, usaram pins dizendo “ICE out” na passadeira vermelha, ecoando o mote que levou centenas de milhares de manifestantes às ruas do país na sexta-feira. 

“Ninguém é ilegal numa terra roubada”, disse Eilish, quando aceitou o Grammy de Canção do Ano por “Wildflower”, que gravou com o irmão Finneas. 

“É muito difícil saber o que dizer e o que fazer neste momento”, continuou a artista. “Temos de continuar a lutar, a protestar e a falar”, incentivou, terminando com um “que se lixe o ICE” que a emissora norte-americana CBS censurou, tirando o som na transmissão ao vivo. 

A cantora tinha sido criticada pelo Departamento de Segurança Interna, liderado por Kristi Noem, na sequência de publicações anti-ICE nas redes sociais. 

Também o cantor porto-riquenho Bad Bunny se pronunciou contra a ação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) quando venceu o Grammy por Melhor Música Urbana, com “Debí Tirar Más Fotos”. 

“Antes de agradecer a Deus, quero dizer fora com o ICE”, disse o artista, cujas palavras mereceram uma ovação em pé da audiência. “Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos norte-americanos”, afirmou. 

Bad Bunny disse ainda que ódio gera mais ódio e pediu que se lute “com amor”. Quando voltou ao palco para receber o Grammy de Álbum do Ano, discursou em espanhol e dirigiu a única frase em inglês às pessoas que deixam a pátria “para seguirem os seus sonhos”.  

Também Olivia Dean, que levou para casa o Grammy de Artista Revelação, usou o momento no palco para defender os imigrantes.

“Estou aqui como neta de imigrantes. Sou um produto da bravura e penso que estas pessoas devem ser celebradas”, disse a artista. “Não somos nada uns sem os outros”, acrescentou.

Outros artistas que se posicionaram contra o ICE na noite de prémios foram Hailey Bieber, Joni Mitchell, Finneas e Amy Allen. A 68ª cerimónia da Academia de Artes e Ciências de Gravação decorreu na Crypto.com Arena, em Los Angeles. 

Tópicos ICE Casa do Artista Imigração Hóquei no gelo Billie Eilish Olivia Dean Crypto.com Arena Los Angeles Estados Unidos CBS
Billie Eilish, Bad Bunny e Olivia Dean defendem imigrantes na noite dos Grammy