Bandidos do Cante e o tema "Rosa" vencem Festival da Canção 2026

Os Bandidos do Cante e o tema "Rosa" foram os vencedores da final do Festival da Canção 2026 e vão representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, na Áustria, e no qual irão participar 35 países.

A canção foi a mais votada, tendo alcançado 22 pontos, entre 12 pontos do público e 10 do júri.

Em segundo lugar ficou o tema "Jurei", de Dinis Mota, enquanto a canção "Fumo", do grupo Nunca Mates o Mandarim, conseguiu a terceira classificação.

A edição portuguesa deste ano do festival, que decorreu no sábado nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras (Lisboa), contou com dez canções a concurso, selecionadas em duas semifinais.

A edição portuguesa deste ano ficou marcada pela polémica em torno da participação de Israel no Festival da Eurovisão, o que fez com que alguns dos participantes tivessem anunciado que caso ganhassem não representariam Portugal.

Anteriormente, numa publicação nas redes sociais, Os Bandidos do Cante referiram que, "se um dia o público e o júri" entendessem que a canção que apresentam devia vencer, iriam "representar Portugal com responsabilidade, respeito e dignidade".

A Áustria venceu o 69.º Festival Eurovisão da Canção, que aconteceu em Basileia, na Suíça, com o tema "Starmania", interpretada por JJ, numa edição em que Portugal conseguiu o 21.º lugar, com "Deslocado" dos NAPA.

Este ano serão 35 os países a competir na Eurovisão, após desistências de Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia, devido à participação de Israel no concurso, e regressos à competição da Bulgária, Roménia e Moldávia, ao fim de três, dois e um ano de ausência, respetivamente.

Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, nos dois últimos anos, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.

O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER) em cooperação com operadores públicos de televisão de mais de 35 países, entre os quais a RTP.

O Festival Eurovisão da Canção realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.