Bandidos do Cante e o tema "Rosa" vencem Festival da Canção 2026

Os Bandidos do Cante vão agora representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, na Áustria.

Lusa 08 de março de 2026 às 08:19
Os Bandidos do Cante atuam no Festival da Canção 2026
COFINA MEDIA

Os Bandidos do Cante e o tema "Rosa" foram os vencedores da final do Festival da Canção 2026 e vão representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, na Áustria, e no qual irão participar 35 países.

A canção foi a mais votada, tendo alcançado 22 pontos, entre 12 pontos do público e 10 do júri.

Em segundo lugar ficou o tema "Jurei", de Dinis Mota, enquanto a canção "Fumo", do grupo Nunca Mates o Mandarim, conseguiu a terceira classificação.

A edição portuguesa deste ano do festival, que decorreu no sábado nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras (Lisboa), contou com dez canções a concurso, selecionadas em duas semifinais.

A edição portuguesa deste ano ficou marcada pela polémica em torno da participação de Israel no Festival da Eurovisão, o que fez com que alguns dos participantes tivessem anunciado que caso ganhassem não representariam Portugal.

Anteriormente, numa publicação nas redes sociais, Os Bandidos do Cante referiram que, "se um dia o público e o júri" entendessem que a canção que apresentam devia vencer, iriam "representar Portugal com responsabilidade, respeito e dignidade".

A Áustria venceu o 69.º Festival Eurovisão da Canção, que aconteceu em Basileia, na Suíça, com o tema "Starmania", interpretada por JJ, numa edição em que Portugal conseguiu o 21.º lugar, com "Deslocado" dos NAPA.

Este ano serão 35 os países a competir na Eurovisão, após desistências de Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia, devido à participação de Israel no concurso, e regressos à competição da Bulgária, Roménia e Moldávia, ao fim de três, dois e um ano de ausência, respetivamente.

Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, nos dois últimos anos, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.

O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER) em cooperação com operadores públicos de televisão de mais de 35 países, entre os quais a RTP.

O Festival Eurovisão da Canção realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

Bandidos do Cante e o tema "Rosa" vencem Festival da Canção 2026