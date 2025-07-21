Sábado – Pense por si

Morreu a cantora brasileira Preta Gil, filha de Gilberto Gil

Artista estava a lutar contra um cancro no intestino.

A cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, morreu, este domingo, aos 50 anos, avançou a imprensa brasileira.

A cantora, compositora e empresária estava a lutar contra um cancro no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023. Segundo a Globo, em agosto de 2024, a doença voltou em quatro locais do corpo.

Preta Gil começou a carreira musical na década de 2000, ano em que lançou seu primeiro álbum, intitulado Prêt-à-Porter, indica a Caras Brasil.

