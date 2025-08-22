Sábado – Pense por si

Sofre de alergias? Estas raças de cães e gatos são seguras para adotar

Encontre um patudo que lhe traga muita alegria (e poucos espirros).

Edição 19 a 25 de agosto
Edição de 19 a 25 de agosto
22 de agosto de 2025 às 09:51

Gostava de ter um pet, mas assim que se aproxima de um cão e de um gato começam os espirros, irritação nos olhos e manchas na pele? Não há problema! Existem raças que podem causar menos reações alérgicas e nós vamos partilhar algumas consigo.

Frequentemente chamadas de "hipoalergénicas”, estas raças de cães e gatos produzem menores quantidades da proteína Fel d1, a principal causadora das alergias em humanos, ou têm menor propensão a espalhar essa proteína pelo ambiente. 

Sofre de alergias? Estas raças de cães e gatos são seguras para adotar