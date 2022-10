Jungle: a vida dos invisíveis

As mais lidas GPS

A Prime Video estreou na sexta-feira uma série original que revela o mundo do grime e drill britânicos, criados por artistas que não chegam ao mainstream.

“A verdade é que nós vivemos num mundo diferente do vosso, onde não se aplicam as mesmas regras.” A frase está no trailer da série e prepara-nos para o que aí vem: Jungle, em estreia na Prime Video, acompanha histórias daqueles que moram nos bairros mais miseráveis e perigosos de Londres.