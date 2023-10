Nova exposição em Cascais dedicada às estrelas do punk, pós-punk e new wave

A exposição "Days of Punk" inclui mais de 100 imagens, da autoria do fotógrafo norte-americano Michael Grecco. Pode ser visitada no Centro Cultural de Cascais até 28 de janeiro.

A exposição multimédia Days of Punk, do fotógrafo norte-americano Michael Grecco, integra mais de 100 fotografias captadas durante o auge do movimento punk, pós-punk e new wave, nos Estados Unidos. As imagens datam do final dos anos 70 até ao início dos anos 90 e vão estar em exibição no Centro Cultural de Cascais, até 28 de janeiro.