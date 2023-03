As mais lidas GPS

É a primeira das duas produções próprias desta temporada do Teatro Nacional de São João, no Porto. Nuno Cardoso leva Arthur Miller e cinema à sala centenária.

O elenco da peça é composto por um misto de atores residentes do TNSJ e atores convidados Tuna/TNSJ

Quando, no início dos anos 50, Arthur Miller pegou no caso das Bruxas de Salém – cidade costeira de Massachusetts onde ocorreu a maior caça às bruxas do período colonial, em 1693 e 1694 –, a Guerra Fria apavorava o mundo. Nos EUA, a classe intelectual era perseguida pelo macarthismo, acusada de subversão e apoio ao comunismo, de um modo cego e raso que inquietou Miller.