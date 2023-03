As mais lidas GPS

Em "Great Yarmouth: Provisional Figures" encontramos talvez a melhor interpretação de Beatriz Batarda no cinema. O novo filme de Marco Martins é um retrato duro da emigração portuguesa no Reino Unido. Já pode ser visto nos cinemas.

O realismo social e duro “à Ken Loach” marca o tom do filme, que já pode ser visto nas salas de cinema portuguesas

O realismo social e duro “à Ken Loach” marca o tom do filme, que já pode ser visto nas salas de cinema portuguesas d.r.

O ano: 2019. O lugar: Great Yarmouth, condado de Norfolk, Reino Unido. Outrora uma estância balnear para a classe operária britânica, a cidade empobreceu. As luzes de néon de bares e casinos que ainda subsistem no passeio junto ao mar são vestígios tristes de uma era dourada que nunca mais regressará e que contrastam com a pobreza visível e uma alta taxa de desemprego.