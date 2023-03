10 anos depois, a cultura continua em expansão no Porto

As mais lidas GPS

A iniciativa que nasceu em 2014, para tirar a cultura do centro da cidade, comemora este ano o seu décimo aniversário. Serão mais de 50 espetáculos, que abraçam várias disciplinas, e que têm entrada gratuita.

Já lá vão dez anos de Cultura em Expansão, um projeto que tem como pilar levar a cultura, de uma forma regular, a locais da cidade onde o seu acesso e usufruto não são tão óbvios. Ou seja, "tirar a cultura do centro da cidade", como refere Sílvia Fernandes, e realojá-la em diferentes bairros portuenses, nos quais as comunidades têm uma palavra a dizer no ato de criação.