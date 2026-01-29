Sábado – Pense por si

Renate Reinsve, nomeada ao Óscar de melhor atriz por “Valor Sentimental”: “A ternura é o novo punk"

Está aí um dos filmes mais celebrados do momento: “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, história de pais e filhas na Oslo contemporânea. A Máxima esteve com Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas, nomeada para melhor atriz secundária. Atrizes brilhantes que contam o nível de felicidade que estão a viver após a receção triunfal de um filme que, ao todo, tem nove nomeações da Academia, incluindo melhor filme.

29 de janeiro de 2026
Renate Reinsve, atriz nomeada ao Óscar por 'Valor Sentimental'
Renate Reinsve, atriz nomeada ao Óscar por "Valor Sentimental" Getty Images

“A ternura é o novo punk”. A frase é de Renate Reinsve quando me encontro com ela em Cannes numa ação de promoção de Valor Sentimental, na véspera de apresentar o filme no Palais Lumière. A atriz norueguesa faz de seguida um disclaimer: “quem disse isso não fui eu, foi o Joachim Trier e eu adoro os seus filmes. O que ele faz é quase impossível, toca uma intimidade muito rara. Estas personagens são bastante privadas e dizem muito acerca da experiência humana. Quer tenhamos ou não família, todos nós relacionamo-nos com este tema”.   

