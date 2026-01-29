Renate Reinsve, nomeada ao Óscar de melhor atriz por “Valor Sentimental”: “A ternura é o novo punk"
Está aí um dos filmes mais celebrados do momento: “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, história de pais e filhas na Oslo contemporânea. A Máxima esteve com Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas, nomeada para melhor atriz secundária. Atrizes brilhantes que contam o nível de felicidade que estão a viver após a receção triunfal de um filme que, ao todo, tem nove nomeações da Academia, incluindo melhor filme.
Renate Reinsve, atriz nomeada ao Óscar por "Valor Sentimental"Getty Images
“A ternura é o novo punk”. A frase é de Renate Reinsve quando me encontro com ela em Cannes numa ação de promoção de Valor Sentimental, na véspera de apresentar o filme no Palais Lumière. A atriz norueguesa faz de seguida um disclaimer: “quem disse isso não fui eu, foi o Joachim Trier e eu adoro os seus filmes. O que ele faz é quase impossível, toca uma intimidade muito rara. Estas personagens são bastante privadas e dizem muito acerca da experiência humana. Quer tenhamos ou não família, todos nós relacionamo-nos com este tema”.