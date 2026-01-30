Sábado – Pense por si

Há um cão que comoveu o Brasil e levou o tema dos maus-tratos a animais ao Senado. Este é o Orelha

Espancado por adolescentes e submetido a eutanásia, o cão Orelha comoveu o Brasil, chegou ao Senado, inspirou mudanças na lei e ganhou um hospital com o seu nome.

30 de janeiro de 2026 às 10:22
Orelha, o cão que comoveu o Brasil (e o Mundo) e levou o tema dos maus-tratos a animais ao Senado
O caso do cão Orelha, brutalmente agredido e morto na Praia Brava, em Florianópolis (Brasil), deixou de ser apenas uma tragédia local para se tornar um símbolo global contra os maus-tratos a animais. Orelha, um cão comunitário de cerca de 10 anos, era cuidado há anos por moradores e comerciantes da zona e acabou por ser vítima de agressões atribuídas a quatro adolescentes, o que levou à sua eutanásia numa clínica veterinária devido à gravidade dos ferimentos, incluindo traumatismo craniano.

Leia o artigo completo no site do .

Tópicos Cão Cães grandes Cães orelha Brasil
