Ação e espionagem na Rússia de Putin

As “armas letais vertidas em ampolas”, que servem para eliminar os inconvenientes, estão no centro da trama de O Veneno Perfeito, de Sergei Lebedev.

Sergei Lebedev é geólogo de formação e, nesse âmbito, trabalhou no Grande Norte russo e no Cazaquistão

O desertor Vírin é assassinado com o "veneno perfeito". Para não levantar suspeitas e potenciar investigações do Ocidente, parece avisado que se elimine Kalitin, um químico refugiado na Alemanha após o colapso do sovietismo, criador de "armas letais vertidas em ampolas", antes que ceda informação relevante sobre esta morte. A ele e ao tenente-coronel Cherniov, homem abalado pela má consciência das torturas na Chechénia.