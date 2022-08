As mais lidas GPS

Maggie Shipstead fala do seu terceiro romance, "O Grande Círculo". Recém-editado em Portugal, tem numa piloto desaparecida uma protagonista digna dos grandes épicos.

Finalista do prémio Booker, O Grande Círculo cruza a história de uma temerária piloto de aviões, irmã gémea de um artista, na primeira metade do século XX, e o relato, na primeira pessoa, da atriz que vai interpretá-la no cinema, em 2014.