Metroid: o regresso de um videojogo de sucesso

Lançado originalmente no Japão em 1986 (na Europa sairia dois anos mais tarde), Metroid seria um sucesso na NES (por cá conhecida como Nintendo). O jogo reunia uma série de características que o tornaram único ao longo dos tempos, como a forma livre com que se explorava o mapa, a progressão/evolução das características das personagens e o apelo à intuição do jogador para avançar no jogo. Isto tudo num formato de jogo de aventuras a duas dimensões.