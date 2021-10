Haverá linguiça e salsicha fresca mais cobiçadas do que estas?

Para os puritanos da francesinha, este prato portuense tem de ter salsicha fresca e linguiça do Leandro do Bolhão, que fornece restaurantes de referência, do Porto até Londres.

“Oh dona Brilhantina, olhe que vai sujar as mãos”, advertimo-la enquanto se preparava para ser fotografada ao lado de uma trança de linguiças. “Não faz mal”, diz com o despacho de quem está no negócio desde 1978, altura em que a Salsicharia Leandro passou do antigo patrão, “o Salvador”, para as mãos do marido, Vítor. “Ficámos com ela no ano em que nos casámos.”