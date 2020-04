Das mais belas canções que conheci na minha vida, através da minha mulher, Raquel Castro.

Uma das minhas referências como guitarrista, e um lindíssimo álbum.









m dos meus compositores preferidos na guitarra, que descobri pelo Marc Ribot.







Nina Simone - Baltimore



Nina Simone, a voz que levava para outra vida em outra galáxia.







Marc Ribot y los Cubanos Postizos - Aurora en Pekín



De quando conheci a música do Marc Ribot, nos anos 90, e fiquei fã.







Nick Cave and the Bad Seeds - By the Time I Get to Phoenix











Panico - Reverberation Mambo



Tema que gosto muito de uma banda chilena que descobri quando tinha um programa de rádio sobre rock. Costumo passá-la quando me pedem para passar música na night e quero que a malta abane as ancas.







Chet Baker - I Am a Fool to Want You



Um clássico para o resto da vida. Adorava ter visto este homem ao vivo no Cascais Jazz em 1981, mas ainda andava noutras músicas.







The Gun Club - Sex Beat



Tive a sorte de os ver da única vez em que estiveram em Portugal, no Cinema Império em 1987. Um concerto fabuloso, numa época em que poucas bandas americanas vinham tocar a Portugal.







Camané - Ai Margarida



O meu amigo Camané (andámos os dois na tropa), de quem gosto imenso, com o grande Mário Laginha numa canção muito bonita. Estes dois são para sempre neste país!





Tó Trips não desaponta: o guitarrista dos Dead Combo revela um gosto apropriadamente eclético, com ênfase nas principais influências do grupo - o rock, o jazz, o fado - e, como não poderia deixar de ser, muitos guitarristas à mistura.Uma soberba versão de Johnny Rivers feita pelo Nick Cave. Um disco de versões que me acompanha desde os anos 80 a descobrir por todos. Grandes canções na voz inconfundível de um crooner cada vez mais universal.