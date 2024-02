A nova geração do Toyota C-HR

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

aí está a segunda geração do Toyota C-HR, o crossover SUV com que há alguns anos a marca japonesa tentou mudar a perceção do público sobre o design dos seus carros. Porque se ninguém tinha a mínima dúvida quanto à fiabilidade de um Toyota, em matéria de design o cenário era um pouco diferente - "estiloso" não seria o primeiro adjetivo a vir à tona quando se pensasse num Toyota. Até que o primeiro C-HR surgiu para mudar o estado das coisas, com a sua traseira arrebitada em jeito de coupé, linhas atrevidas e portas traseiras pouco ortodoxas.