Testámos o Mercedes-AMG EQE 43, um elétrico desportivo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

É inconfundível o berrar de um motor AMG quando reage a um pisar mais pesado no pedal do acelerador. Não é por acaso. Afinal, a sigla AMG representa o lado desportivo e de alta performance da Mercedes-Benz, que tem nesta marca uma subsidiária que emprega engenheiros e designers próprios com uma única missão: a de pegarem nos melhores modelos desenvolvidos pela casa mãe para com ligeiros retoques no design exterior e interior – e alterações não tão ligeiras assim em tudo o que diz respeito à experiência de condução – e criarem uma versão vitaminada de um Mercedes-Benz que mereça usar as insígnias AMG.