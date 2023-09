Colocar-se na pele de um condutor de BMW é uma experiência simultaneamente surreal e iluminadora: deslumbramo-nos constantemente com a parafernália de um veículo bastante diferente daquilo a que estamos habituados, ao mesmo tempo que nos apercebemos de que a má fama que os beemers (como são conhecidos) têm na estrada pode, afinal, ser mais culpa da máquina do que do ser humano.