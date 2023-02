A Adega, uma garrafeira geológica

Em Lisboa, Olavo Silva Rosa cuida de uma garrafeira em que os vinhos estão organizados segundo os solos: "Um vinho do Douro pode ter mais semelhanças com um espanhol do que com um vinho de Lisboa"

O mercado começou por ter apenas existência online. Seguiu-se um pop-up gastronómico no fim de 2021 e, passado um ano, finalmente abriu portas. O projeto vencedor do concurso lançado pela Start Up Lisboa para a área de serviços do Hub Criativo do Beato chama-se A Praça. É restaurante, mercearia, charcutaria, bar e padaria. Privilegia produtores pequenos e independentes. Tem espaço para tertúlias e música ao vivo, e, num mezanino, tem uma garrafeira peculiar – a Adega, gerida e programada por Olavo Silva Rosa.