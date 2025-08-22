Seis planos para o fim de semana: música, petiscos e teatro

Novidades gastronómicas no Porto, uma peça de teatro em Lisboa e um festival dedicado ao desporto em Aveiro: eis as nossas sugestões para o fim de semana.

1. A feira do Livro do Porto prolonga-se até 7 de setembro nos Jardins do Palácio de Cristal. Esta edição homenageia a obra de Sérgio Godinho e tem programadas dezenas de atividades culturais. Este sábado, às 15h, acontece a cerimónia de atribuição da tília de homenagem a Sérgio Godinho, e logo a seguir, às 16h30, realiza-se a homenagem Sérgio sobre o Porto. A partir das 19h, não perca o concerto de Luís Severo, integrado no ciclo “E o coração que o conte/quantas vezes já bateu para nada”. No total, marcam presença na Feira do Livro do Porto 113 editoras e livreiros. A entrada é livre.



Feira do Livro do Porto Nuno Miguel Coelho

2. O festival internacional de Teatro de Setúbal – Festa do Teatro é organizado pelo Teatro Estúdio Fontenova e regressa este ano para uma nova edição, que se prolonga até 30 de agosto. Esta sexta-feira, às 19h e às 22h, aproveite para assistir ao espetáculo UnSilent Mode Vol.II, que resulta de uma colaboração entre Portugal, Birmânia, Reino Unido e Tailândia.

No sábado, 23, a programação é extensa e só termina às 23h15, com a apresentação do espetáculo Três Homens Ecologicamente Tóxicos ou Este Espe(c)táculo É Um Lixo, produzido pelo coletivo White Noise Teatro. No dia seguinte, destaca-se o espetáculo multidisciplinar Cafelina, interpretado por Lucía Merlin. Os bilhetes gerais custam €10, mas há peças com entrada livre.

3. No Porto, o gastro club Blss U apresentou uma nova carta pensada pelo chef Xavier Oliveira. Entre as novidades, destacam-se os baos de gambas, sunomono, amendoim e togaroshi (€14€), o frango frito koreano (€14) e os croquetes de polvo e couli de pimentos fumados (€12). Para enfrentar o calor, a nova salada de melancia, feta e manjericão (14€), frango, pêssego e amendoim (€16) é uma opção a considerar.

4. Se estiver por Oeiras, aproveite para ficar a conhecer o novo restaurante e bar BUGIO, que fica num terraço com vista privilegiada para o mar. A carta é inspirada nas cozinhas do sul de Itália, da Grécia, do Algarve e de Ibiza e convida à partilha. Da lista de entradas, destacam-se as ostras ao natural (€18 por 6 unidades), as vieiras grelhadas (€19) e as gambas al ajillo (19€). O arroz negro com carabineiro (€32) é a estrela da casa, mas para quem preferir também há bife do lombo à portuguesa (€30) e robalo beurre blanc (24€).

5. Em Aveiro, a Baía de São Jacinto acolhe este fim de semana o Festival Dunas de São Jacinto, que junta música, desporto e natureza. Os concertos começam esta sexta-feira, com a fadista Gisela João a abrir as festividades na Praça Carlos Roeder, às 22h. No dia seguinte, a partir das 15h, realiza-se espetáculo aéreo Aveiro Air Show,, seguido de atuações da banda Minta & The Brook Trout e da artista Ana Bacalhau.

O evento termina no domingo, às 18h, com um concerto de David Fonseca, mas antes disso pode assistir ao Fly-In Dunas, um encontro de aeronaves que acontece na pista do Regimento de Infantaria n.º10. A entrada é livre e existe ainda a possibilidade de se inscrever em diversas atividades desportivas e assistir aos espetáculos noturnos.



O Festival Dunas de São Jacinto junta música e desporto DR

6. Por último, sugerimos-lhe uma ida ao teatro. A peça Amigos da Teatro vai estar em cena no Teatro Villaret, em Lisboa, até 6 de setembro e este fim de semana há sessões agendadas para esta sexta-feira, 22, e sábado, 23. Inspirado no projeto Conversas de Treta, que nasceu em 1997, o espetáculo acompanha as conversas dos amigos Jóni e Zézé. Os bilhetes custam €20.