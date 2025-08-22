Seis planos para o fim de semana: música, petiscos e teatro

A salada de frango, pêssego e amendoim é opção no restaurante Blss UDR
1. A feira do Livro do Porto prolonga-se até 7 de
setembro nos Jardins do Palácio de Cristal. Esta edição homenageia a obra de Sérgio Godinho e tem programadas dezenas de atividades
culturais. Este sábado, às 15h, acontece a cerimónia de atribuição da tília de
homenagem a Sérgio Godinho, e logo a seguir, às 16h30, realiza-se a homenagem Sérgio sobre o
Porto. A partir das 19h, não perca o concerto de Luís Severo, integrado no ciclo “E o coração que o conte/quantas vezes já bateu para nada”. No total, marcam presença na Feira do Livro do Porto 113 editoras e livreiros. A entrada é livre.
Feira do Livro do PortoNuno Miguel Coelho
2. O festival internacional de Teatro de Setúbal – Festa do Teatro
é organizado pelo Teatro Estúdio Fontenova e regressa este ano para
uma nova edição, que se prolonga até 30 de agosto. Esta sexta-feira, às 19h e às 22h,
aproveite para assistir ao espetáculo UnSilent Mode Vol.II, que resulta de uma colaboração entre
Portugal, Birmânia, Reino Unido e Tailândia.
No sábado, 23, a programação é extensa e só termina às 23h15, com a apresentação
do espetáculo Três Homens Ecologicamente Tóxicos ou Este Espe(c)táculo É Um Lixo, produzido pelo coletivo White Noise Teatro. No dia seguinte, destaca-se o
espetáculo multidisciplinar Cafelina, interpretado por Lucía Merlin. Os bilhetes gerais custam €10, mas há peças com entrada livre.
3. No Porto, o gastro club Blss U apresentou uma nova carta pensada
pelo chef Xavier Oliveira. Entre as novidades, destacam-se os baos de gambas, sunomono, amendoim e togaroshi
(€14€), o frango frito koreano (€14) e os croquetes de polvo e couli de
pimentos fumados (€12). Para enfrentar o calor, a nova salada de melancia, feta e manjericão (14€), frango,
pêssego e amendoim (€16) é uma opção a considerar.
4. Se estiver por
Oeiras, aproveite para ficar a conhecer o novo restaurante e bar BUGIO, que fica num terraço com
vista privilegiada para o mar. A carta é inspirada nas cozinhas do sul de
Itália, da Grécia, do Algarve e de Ibiza e convida à partilha. Da lista de entradas, destacam-se as ostras ao natural (€18 por 6 unidades), as vieiras grelhadas (€19) e as
gambas al ajillo (19€). O arroz negro com carabineiro (€32) é a estrela da casa, mas para quem preferir também há bife do lombo à portuguesa (€30) e robalo beurre blanc (24€).
5. Em Aveiro, a Baía de São Jacinto acolhe este fim de semana o
Festival Dunas de São Jacinto, que junta música, desporto e natureza. Os concertos começam esta sexta-feira, com a fadista Gisela João a abrir as festividades na Praça
Carlos Roeder, às 22h. No dia seguinte, a partir das 15h, realiza-se espetáculo
aéreo Aveiro Air Show,, seguido de atuações da banda Minta
& The Brook Trout e da artista Ana Bacalhau.
O evento termina no
domingo, às 18h, com um concerto de David Fonseca, mas antes disso pode
assistir ao Fly-In Dunas, um encontro de aeronaves que acontece na pista do Regimento de
Infantaria n.º10. A entrada é livre e existe ainda a possibilidade de se inscrever
em diversas atividades desportivas e assistir aos espetáculos noturnos.
O Festival Dunas de São Jacinto junta música e desportoDR
6. Por último, sugerimos-lhe uma ida ao teatro. A
peça Amigos da Teatro vai estar em cena no Teatro Villaret, em Lisboa, até 6 de setembro e este
fim de semana há sessões agendadas para esta sexta-feira, 22, e sábado, 23. Inspirado no projeto Conversas de Treta, que nasceu em 1997, o espetáculo acompanha as conversas
dos amigos Jóni e Zézé. Os bilhetes
custam €20.