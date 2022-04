Diana Niepce conta como "renasceu" após ficar tetraplégica

Na conferência de imprensa da sexta edição do DDD, que se realiza entre os dias 19 de abril e 1 de maio, Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal do Porto e diretor artístico do festival, referia-se a Anda, Diana como um dos espetáculos mais poderosos que tinha visto nos últimos tempos. "Está presente num lugar bastante poético, tenso, frágil e violento ao mesmo tempo. Talvez tenha sido por isso que o Tiago disse o que disse", descortina Diana Niepce, em conversa telefónica com a SÁBADO.