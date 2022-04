Três atrizes revivem a história das Novas Cartas Portuguesas, no teatro nacional

O livro 'Novas Cartas Portuguesas', sobre a condição da mulher em Portugal, saiu em 1972, mas foi apreendido e as suas autoras julgadas. Três atrizes revivem a história em Ainda Marianas, no Teatro D. Maria II, em Lisboa.

É um espetáculo engenhoso. Na Sala-Estúdio do D. Maria II, a partir do dia 21, Ana Baptista, Rita Cabaço e Teresa Coutinho encarnam "as três Marias", mas na maior parte do tempo não sabemos qual é qual. "Elas nunca quiseram assinar os textos do livro. São todos de todas. Respeitamos isso, não pondo na boca de nenhuma delas o que não sabemos se diria", explica Teresa, para quem "estas autoras são ídolos", tal como o são para as restantes atrizes. "Se conseguirmos que alguém saia da peça e vá ler o livro, já terá valido a pena", sublinha Ana.