40 anos de Roupa Nova ao vivo

Se tem mais de 40 anos decerto cantou e dançou, na década de 80, ao som de êxitos como Dona e Linda Demais, dos brasileiros Roupa Nova; e, como a nostalgia nunca fez mal a ninguém, pode voltar a fazê-lo no Coliseu do Porto, na quinta, dia 20, e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 21, às 21h30, com bilhetes a €20.Todo Amor do Mundo, trabalho recente do grupo, que reúne um livro, dois discos e um DVD que contam (e celebram) a sua história de 40 anos (com 37 álbuns lançados), dá o mote a estes concertos, onde Paulinho, Serginho Herval, Nando, Kiko, Ricardo Feghali e Cleberson Horsth vão relembrar todos os seus hits, de Dona a Coração Pirata.