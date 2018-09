Wanderlust, o triatlo mindful regressa a Lisboa

Quando pensamos em triatlo há três conceitos que nos vêm imediatamente à ideia. Natação, ciclismo e corrida. Porém, o Wanderlust 108 é um triatlo inovador, com o foco no bem-estar e no relaxamento. Composto por uma corrida de cinco quilómetros, a qual pode ser convertida numa caminhada, por uma aula de yoga de 75 minutos e por uma sessão de 30 minutos de meditação, este evento nasceu há 10 anos no continente americano e expandiu-se à Europa no ano passado.

Além da programação principal, o Wanderlust tem também outras actividades ao longo dia como palestras, workshops e diversas aulas de yoga. Como actividades paralelas é de destacar o Vertical Fabrics, com várias fitas que possibilitam a prática de yoga em suspensão, ideal para trabalhar a agilidade e a força muscular, o Hoop Dancing, realizado com o temível hula hoop que testa a habilidade dos participantes para rodar o arco em redor da cintura e ainda o Acroyoga, que alia a ginástica acrobática à flexibilidade do yoga.

Para quem está já a pensar que este evento é apenas dedicado às pessoas que realizam yoga diariamente, essa teoria não podia estar mais longe da verdade. A organização garante que o Wanderlust é pensado também para os iniciantes nesta modalidade.



Mas nem só de exercícios físicos se faz o Wanderlust. Há também o Kula Market, onde vários artistas e start-ups vão partilhar as suas obras com o público, o Food Market, que se rege pelos princípios da alimentação saudável (vão estar disponíveis três menus que podem ser adquiridos previamente) e o Wanderlust Kitchen, espaço onde decorrerão showcookings e debates sobre uma dieta mais variada.

Este ano o destaque vai para o yoga centrado na prática desportiva. Serão realizadas várias aulas dedicadas à prevenção de lesões, ao aumento da concentração e da força muscular e também à diminuição da ansiedade. Num outro âmbito, o projecto "O Pequeno Buda", inserido no espaço Wanderkids, tem como objectivo a tentativa de inserção da meditação no contexto escolar.

Esta segunda edição tem a presença de várias personalidades internacionais como as yoginis Grace Dubery e Aline Fernandes. A sessão de meditação estará a cargo de Rute Caldeira, autora de vários livros de bem-estar. O evento terá ainda a presença de 40 professores de yoga e meditação, de speakers como Tiger Singletone e de chefs gastronómicos ligados à alimentação saudável como o chef Nuno Queiroz.

Estão disponíveis três tipos de bilhetes com direito a vários acessórios da marca Adidas, patrocinadora do triatlo: o pacote básico é composto por um dorsal, uma bandana, uma t-shirt Adidas e uma goodie bag (€30), o segundo pack é constituído pelos acessórios acima descritos e também pelo menu Picnic Lunch Celeiro (€38,50) e o terceiro acrescenta ainda um tapete Adidas (€82,50). As crianças até aos 13 anos têm entrada livre.



Triatlo Wanderlust 108

Jardins da Fundação EDP – Belém

Horário: 7h30-18h30