Festa do Livro em Belém de 25 a 28 de setembro com mais um concerto

A Festa do Livro estava marcada para entre 4 e 7 de setembro, mas foi cancelada devido ao acidente com o elevador da Glória.

A Festa do Livro nos jardins do Palácio de Belém reagendada pelo Presidente da República para de 25 a 28 de setembro vai manter o essencial da programação prevista, com mais um concerto, de Fernando Daniel.

Mantêm-se os outro quatro concertos que já estavam no programa, com alguns ajustes. No dia de abertura da festa, quinta-feira, 25 de setembro, haverá agora dois concertos, de Carolina Deslandes e do Rui Veloso Trio. Seguem-se, de sexta a domingo, Bárbara Tinoco, Fernando Daniel e Xutos & Pontapés, com um concerto por noite.

Mantém-se também um debate sobre "Portugal e o Futuro", com Manuela Ferreira Leite e António Barreto, moderado por Pedro Mexia, reagendado para a tarde de sábado, 27 de setembro.

A Festa do Livro no Palácio de Belém estava marcada para entre 04 e 07 de setembro, mas foi cancelada pelo Presidente da República, devido ao acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, que fez 16 mortos e vários feridos com gravidade, ocorrido na véspera do início desta iniciativa.

Foi reagendada entretanto para de 25 a 28 de setembro, mantendo a duração de quatro dias, de quinta-feira a sábado, e o respetivo programa foi divulgado hoje no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"Com entrada livre, serão quatro dias de leituras, debates, muitos livros, muita música, jogos didáticos e apresentações. Estão presentes 70 editoras, que representam um total de 280 marcas editoriais, com 122 bancas", lê-se na nota hoje publicada.

Na mesma nota, refere-se que a Festa do Livro é uma "iniciativa do Presidente da República para promover obras e autores de língua portuguesa" e que a edição deste ano conta novamente com a organização da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e a parceria das bibliotecas municipais de Lisboa.

A cerimónia de abertura oficial será às 18:00 de quinta-feira, 25 de setembro. A entrada no Palácio de Belém será feita pela Loja do Museu da Presidência da República ou pelo Jardim Botânico Tropical.

Esta será a oitava e última edição da Festa do Livro nos jardins Palácio de Belém nos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, que lançou esta iniciativa no seu primeiro ano como chefe de Estado, 2016, em colaboração com a APEL, para promover a leitura.

Nos jardins do palácio, além das bancas para venda de livros e sessões de autógrafos, há debates, cinema, música e atividades para crianças. A Festa do Livro não se realizou em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19.