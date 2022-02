Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Tome nota destes concertos. Em Lisboa, Paulo de Carvalho sobe ao palco do Auditório Carlos Paredes esta sexta (21h30), sábado (21h30) e domingo (17h) para apresentar "Voz e Piano", concerto no qual revisita algumas das canções e histórias mais emblemáticas dos seus 60 anos de carreira, ao lado do pianista cubano Victor Zamora (€20). Também na capital, Maria João apresenta este sábado, às 21h30, no Capitólio o seu novo espetáculo "Sogns for Shakespeare", onde música, performance e as palavras de Shakespeare se cruzam com um ensemble de câmara orquestrado por Sara Ross. Deste encontro ousado nasce uma nova interpretação do universo shakespeariano, expandido por uma sonoridade que cruza o jazz e a eletrónica (€8 a €15). O Centro de Artes de Águeda recebe Mallu Magalhães também no sábado, às 21h30, para apresentar o seu novo álbum, "Esperança" (€12) e o Maus Hábitos, no Porto, apresenta esta sexta-feira, às 21h30, os Club Makumba, projeto de Tó Trips e João Doce (WrayGunn) que viaja pelas várias sonoridades do mediterrâneo (€10).