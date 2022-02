'Let's look at the traila': Herman José lembra Lauro António

Lauro António, realizador e crítico de cinema, morreu esta quinta-feira aos 79 anos. Entre o seu trabalho no mundo do cinema português, ficou para a história o "boneco" de Herman inspirado no cineasta: Lauro Dérmio. No dia da sua morte, o "Verdadeiro Artista" lembra a "pessoa afável" e o "conhecedor que sabia transmitir o seu conhecimento".