Viagens Mágicas: Noite dos Livros do Harry Potter

A 8ª edição da Noite dos Livros do Harry Potter realiza-se esta quinta-feira, mas estende-se até 6 de fevereiro. Este ano o tema são as “Viagens Mágicas” e as atividades vão ser realizadas online. Todos os fãs da saga podem participar, sozinhos ou em família.