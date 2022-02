As mais lidas GPS

Concertos no Maria Matos e no CCOP vão ter Luísa Sobral e Cláudia Pascoal ao lado da autora de Ninguém Nos Vai Tirar o Sol.

Nas apresentações de Ninguém Nos Vai Tirar O Sol, o seu mais recente disco, Joana Espadinha terá como convidadas especiais Luísa Sobral e Cláudia Sobral. Os espectáculos são nos próximos dias 22, em Lisboa, com bilhetes a €15, e 25 de fevereiro, no Porto, com bilhetes a €12,50.