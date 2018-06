The Body Shop – para acabar de vez com os testes em animais

A indústria de cosmética usará anualmente em ensaios meio milhão de animais. Jessie Macneil-Brown, responsável pela campanha da The Body Shop que quer proibir de vez essa prática, falou à SÁBADO durante a apresentação da iniciativa em Portugal.

Já se vê a meta: Setembro de 2018. A mais recente campanha da cadeia britânica The Body Shop (TBS) quer levar oito milhões de assinaturas à ONU, para proibir de vez os testes de cosmética em animais. Já vai em 5,7 milhões de apoiantes e aponta os nomes de Ricky Gervais, Joanna Lumley ou Pixie Geldof. O objectivo é banir o teste de ingredientes e produtos em coelhos, hamsters, porquinhos-da-índia ou ratos - só para nomear alguns - em todo o mundo. A petição pode ser assinada em www.foreveragainstanimaltesting.com ou em qualquer loja da The Body Shop. Jessie Macneil-Brown, a mentora, diz porquê.



As grandes marcas de cosmética só começam agora a acordar para as questões dos testes em animais. Porquê?

A The Body Shop não está a acordar agora, é algo que fazemos desde os anos 1990. No que diz respeito a outras marcas, creio que estão a ser mais lentas porque não têm confiança em métodos alternativos. Talvez agora, com o aumento da procura por parte do público (e vemos um crescimento de produtos vegan, vegetarianos e naturais nos últimos anos), comecem a olhar para a questão.



Acha que estão a fazê-lo por ser uma tendência?

Esperamos que, apesar de ser uma tendência, leve a alterações. Há novos produtos a serem lançados e as marcas vêem que é possível fazê-lo sem testar em animais - não é tão difícil como julgavam. A Cruelty Free International mostra que os métodos alternativos são mais baratos, rápidos e eficazes quando comparados com os testes em animais. Em alguns testes em animais conseguimos resultados eficazes na ordem dos 40 a 60% e, com os alternativos, conseguimos uma eficácia de 80 a 90%.



Anita Roddick, fundadora da The Body Shop, descrevia a marca como "um cavalo de Tróia", sobretudo quando foi comprada pela gigante L'Oréal. Como é que mantiveram a vossa essência integrados numa marca que ainda hoje não tem a questão dos testes em animais totalmente resolvida? [A L'Oréal não testa em animais, mas como vende produtos na China - e a lei desse país impõe que se façam os testes - acaba por integrar a lista negra da PETA. Entretanto, em 2017, a TBS foi comprada pelo grupo Natura, que não testa em animais].

Era uma ideia fantástica que ela tinha. Tivemos sempre uma boa relação com a L'Oréal. Com a maior campanha que dirigi na história da The Body Shop, a Stop Sex Trafficking, de 2012, crescemos no mercado e no número de lojas, continuámos a lançar novos produtos, mantivemos os compromissos. A L'Oréal aprendeu muito connosco e começou a usar os nossos fornecedores - e isso foi fantástico para ela. Ao mesmo tempo, passámos a saber mais sobre eficácia e operações, o que só uma marca tão grande e global como a L'Oréal podia proporcionar. A aprendizagem foi de ambos os lados.



A campanha Stop Sex Trafficking deu frutos significativos?

Por exemplo, o parceiro com o qual estávamos a trabalhar em Lisboa [a APAV] era incrível - relativamente pequeno, mas teve um impacto gigantesco: tinha uma linha de apoio ao cliente própria e trabalhava com várias pessoas, inclusivamente refugiados. Muitas das medidas que a União Europeia adoptou partiram de ideias nossas, desenvolvidas durante essa campanha.



O que estão a fazer para reduzir as embalagens?

Setenta por cento das nossas embalagens não possuem combustíveis fósseis e estamos a desenvolver soluções mais sustentáveis - ou a evitar, de todo, o seu uso. Todo o cartão e papel que usamos tem certificação do Conselho de Gestão Florestal.



Estão a tentar tornar os vossos produtos mais naturais?

O desafio maior que se tem, quando se quer criar produtos exclusivamente naturais, é o facto de, tal como a comida, acabarem por se estragar. Por isso, precisamos de alguns elementos sintéticos para aumentar a sua longevidade. Andamos a reduzir o número de ingredientes, mas a segurança do consumidor é a prioridade.



As marcas que não testam em animais são identificadas com um desenho de um coelho a saltar. Em caso de dúvida, use a app Cruelty-Free