Crítica de música: God's Favorite Customer

God's Favorite Customer Foto: D.R.

Reinventar-se com recurso a uma nova carreira a solo, depois de se ter sido baterista de uma banda indie-folk e de uma trip alucinogénica pode não ser a aposta mais segura. Mas foi o que Josh Tillman - o sr. Father John Misty - decidiu fazer há meia dúzia de anos e, apesar das probabilidades estarem contra ele, tem vindo a demonstrar que a aposta compensou. Se nos álbuns anteriores Tillman preferiu debruçar-se sobre a condição humana e escrever um par de hinos relevantes no contexto da música do século XXI, em God's Favorite Customer, o quarto disco da encarnação Father John, optou por uma perspectiva pessoal e centrada em situações ou vivências concretas. É curioso notar, também, que o músico norte-americano soa cada vez mais a uma espécie de John Lennon dos tempos modernos. Não só pela predominância das baladas ao piano mas também pela envolvência das canções, sem falar dos maneirismos na interpretação, a remeter demasiadas vezes para o universo do ex-Beatle - Mr. Tillman, por exemplo, vive do mesmo sentimento e atmosfera que The Ballad of John and Yoko.Em God's Favorite Customer o humor cínico, omnipresente nos discos anteriores e agora ainda predominante nos títulos, torna-se algo secundário na maioria das letras. Ainda assim, Tillman demonstra várias vezes a excelência das suas composições, tanto musical como liricamente: Just Dumb Enough to Try ou Disappointing Diamonds Are The Rarest of Them All são exemplos paradigmáticos.God's Favorite Customer já não é dirigido à religião e ao sentido (ou à falta dele) da vida, como o seu predecessor, Pure Comedy, e também não é apenas uma homenagem ao "amor da vida" de Tillman, como I Love You, Honeybear. Pelo contrário, na maioria das vezes, foge dos tormentos desse tipo de reflexões para, inevitavelmente, descer à terra e fuçar na lama.Nota: 3 estrelas e meiaIndie-folkEd. Bella Union