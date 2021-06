Velocidade Furiosa 9: mais um pé no acelerador

Só um franchise no mundo se dá ao luxo de escolher como cena inicial uma corrida de Nascar que, no meio da tensão, deixa escorregar duas ou três frases com valores familiares. Velocidade Furiosa 9 tem o baralho todo da saga: a estrutura mais do que batida dos cinco filmes anteriores (quando se virou para a ação pura e dura), frases diretas e feitas, a churrascada boa onda no fim, personagens novas que justificam que a coisa ande para a frente e momentos irreais (desta vez leva-se um carro ao espaço).