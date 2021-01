Beleza, arte e estilo: 11 formas de começar de novo em 2021

todos os anos era a mesma coisa: nas vésperas da passagem de ano, dezenas de astrólogos adivinhavam um grande ano para todos. No fim de 2019, se bem se recorda, não foi diferente: esses mesmos astrólogos prometeram-nos um ano espantoso, curiosamente positivo para todos os signos do horóscopo - seria um ano de prazeres e conquistas infindáveis, que nos devolveria a esperança no mundo. A vida, contudo, deitou-nos a língua de fora e 2020 terá sido o pior ano de que a maioria tem memória. Mas o que lá vai, lá vai - e 2021 está aqui. Resta saber: o que quer fazer dele?Não pense muito. Pense só nisto: 2021 pode ser o seu ano zero. 2020 terminou finalmente - e alguma esperança temos de ter no futuro que nos afastará progressivamente deste presente. Na SÁBADO, acreditamos que 2021 pode ser um ano de recomeços. Queremos ajudá-lo a "zerar" e, para isso, reunimos 12 ideias para mudar os seus comportamentos para melhor - e, claro, ser mais feliz.Sem soluções milagrosas, temos a certeza de ter reunido sugestões que o podem ajudar a fazer parte de alguma mudança de que o mundo precisa. E só não lhe falamos de ginásios porque sabemos que nisso já se inscreveu. Queremos falar-lhe de outros passos: por exemplo, comece a comer melhor, descobrindo a nutrição funcional no The Therapist; inicie rotinas de limpeza de pele, para que ande sempre de boa cara; e olhe mais para o seu armário do que para as montras das lojas. Vejamos: pior não fica.Com ingredientes naturais e produção cruelty-free, a fórmula desta nova pasta de dentes atua na proteção e no branqueamento dos dentes e garante um hálito fresco. A The Bam & Boo lançou a primeira pasta de dentes natural "tudo em um" e a primeira natural e vegan com certificado climate neutral, o que garante que as emissões de CO2 geradas através da extração das matérias-primas, produção e envio do produto são calculadas e compensadas, através do investimento em projetos de absorção de CO2 certificados. Além da prevenção de cáries e placa, oferece uma ação branqueadora e garante uma sensação de frescura bastante duradoura. "Acreditamos que mesmo as coisas mais básicas da vida merecem ser repensadas para serem mais funcionais e ecológicas", diz Fernando Ribeiro, um dos sócios fundadores da The Bam & Boo.O Museu do Oriente acredita que novos hobbies farão do novo ano um tempo de descobertas. A arte japonesa para bordar tecidos, ou sashiko, é uma das sugestões já para janeiro. A 20, a sessão é dedicada aos tecidos sobrepostos, perfeitos para reforçar as peças de roupa contra as intempéries. Para aprofundar a técnica haverá, a 29, um workshop de sashiko circular, para quem pretende reinventar o guarda-roupa.A boa alimentação é terapêutica, defende o The Therapist, em Lisboa. Pensar em cada alimento como um super-herói na luta contra a inflamação é o que move a ementa deste restaurante que passou a ser, recentemente, também uma mercearia. É que para lá dos pratos que já servia no seu espaço na Lx Factory (do bowl de spirulina às tostas ou panquecas de manteiga de amendoim), o The Therapist vende agora uma coleção de granolas salgadas que pode levar para casa. A venda é feita a peso ou em frascos reutilizáveis de 200 g (€6,90) da marca. Criadas numa lógica de nutrição funcional, estas granolas querem dar cor, sabor e aporte nutricional a sopas, bruschettas, saladas ou tostas de ovo mexido, abacate, húmus de beterraba… o céu é o limite. Estão disponíveis em quatro sabores, para atingir quatro objetivos: imunity, power, detox e mind.A consciência de que os absorventes higiénicos são prejudiciais para o corpo da mulher bem como para o planeta é recente. Quase tão recente como a Clementine, a nova marca portuguesa de absorventes higiénicos (tampões e pensos) feitos com 100% algodão, sem químicos e biodegradáveis. Com a Clementine, as mulheres podem ter uma subscrição online mensal e personalizada dos produtos de que precisam e definir em que altura estes lhes devem ser entregues.Comprar menos, trocar e usar muito a roupa que temos em casa será com certeza tendência de 2021. Para aumentar o tempo de vida das suas peças de roupa, há agora mais uma solução à distância de um clique: a Dona Rosa não é mais do que uma aplicação que esconde dentro o cuidado de profissionais que sabem bem cuidar da sua roupa. Lavandaria e engomadoria, a Dona Rosa é especialista em tratar de todo o tipo de peças e têxteis. Só tem de pedir o serviço e esperar que alguém recolha a sua roupa suja e depois lha devolva já lavada e engomada. Para já a marca só trabalha em Lisboa, Oeiras, Odivelas, Amadora e Cascais e a encomenda mínima é de €20 (lavar e engomar 25 peças de vestir custa €1,80 por peça).Em Sagres, há um hotel que é também um retiro. O Memmo Baleeira transformou-se, nos últimos anos, num destino para quem quer fugir das cidades, do ruído e da confusão do dia a dia. No último verão, os hóspedes puderam desfrutar de sessões de sound healing com taças tibetanas e aulas de ioga (€10 a unidade). Em fevereiro de 2021, os retiros regressam, já depois das obras de renovação a que o hotel se vai sujeitar.O mundo da beleza, nos últimos anos (como aqui na SÁBADO já lhe demos conta), começou a preocupar-se com o impacto que os seus produtos têm na saúde humana. Nessa lógica, que é também uma tendência, a Perfumes & Companhia lançou recentemente em Portugal a marca natural premium Grown Alchemist. Esta marca australiana quer corresponder a uma nova consciência de consumo que pede mais transparência e maior responsabilidade às marcas. Assim, na Grown Alchemist todos os produtos têm fórmulas naturais e ingredientes ativos, orgânicos e seguros, não testados em animais. A marca tem como filosofia melhorar a saúde das células da pele e otimizar as suas funções. Para isso, defende três passos para garantir a saúde celular: limpar, desintoxicar e ativar.A FOREO, melhor amiga da limpeza de pele das influencers, lançou em 2020 o UFO 2, um dispositivo inteligente para aplicação de máscaras de rosto e que incorpora tecnologias como pulsações sónicas, cromoterapia, termoterapia e luzes LED de espectro total. Para leigos, o que o UFO 2 faz é um tratamento completo em apenas 30 segundos. Através da vibração, a pele ganha nova vida. E não é isso que se quer de 2021? À venda na Sephora por €278,90.Ainda não é presença habitual à mesa portuguesa (no Brasil tem em Caetano Veloso um grande fã) - mas em 2021 a kombucha pode e deve ser mais assídua nos convívios gastronómicos. Mas o que é a kombucha? A kombucha é chá fermentado feito a partir de uma mistura de chá verde e chá preto com açúcar. "A cultura simbiótica de bactérias e leveduras consome o açúcar e a teína na sua quase totalidade, transformando o chá num elixir levemente gaseificado, repleto de ácidos orgânicos e enzimas benéficas à flora intestinal", diz-nos esta nova marca, à venda na Aquela Kombucharia, na R. do Duque de Saldanha, 345.Para que os cuidados consigo e com os que o rodeiam seja um desejo cumprido em 2021, o Angel’s Institute, em Lisboa, criou o New Year New Me. Destaque para o programa What Friends Are For (dois tratamentos de rosto Mindful Skin!) e o programa de 5 tratamentos de corpo onde pode encontrar aquele que mais se lhe adequa, através de uma consulta de diagnóstico.O lema da My Cloma já diz ao que vem esta nova plataforma: "Longa vida ao que é usado, longa vida ao planeta." A My Cloma, que quer fazer parte da mudança no mundo sendo mais um motor da economia circular, permite aos seus utilizadores comprar e também vender a sua roupa usada. Mais: por €3,99 a plataforma até recolhe a roupa em sua casa. Chega? Não chega: agora, graças à parceria que a marca assinou com a Auchan, os clientes da My Cloma podem enviar a roupa que já não usam à plataforma e receber em troca vales de compras nos hipermercados da cadeia. A roupa ficará então para venda no espaço ReUse dos hipermercados.