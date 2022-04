DDD: Está de regresso a grande celebração da dança

A sexta edição do Festival Dias da Dança – DDD acontece de 19 de abril a 1 de maio. Este ano, para além de Porto, Matosinhos e Gaia, o festival estende-se a Viana do Castelo, Coimbra, Leiria e Mértola.

Tiago Guedes não podia estar mais entusiasmado com o regresso do DDD ao seu formato pleno. "Voltamos outra vez à vida", disse na conferência de imprensa de apresentação do festival, que encheu o foyer do teatro Rivoli, palco das festas e Dj sets que este ano também estão de volta, sempre às sextas e sábados e na terça de arranque, dia 19.