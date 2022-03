Amanhã é Dia Mundial do Teatro. Saiba onde festejá-lo

As mais lidas GPS

António Fonseca apresenta o poema integral Os Lusíadas, de Luís de Camões, no Teatro Nacional D. Maria II

João Peixoto

Este ano, o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, começa a celebrar o Dia Mundial do Teatro 14 horas antes, com uma maratona teatral. No sábado, 26 de março, logo às 10h, o ator António Fonseca leva à Sala Garrett a sua incursão pelo grande poema épico nacional, Os Lusíadas, terminando apenas à meia noite.