Está a caminho um documentário sobre Elon Musk

Elon Musk será novamente o centro das atenções. Desta feita, não pela aquisição de uma rede social mas por um novo documentário, com assinatura do premiado Alex Gibney, vencedor do Óscar em 2008 por Taxi to the Dark Side e de vários Emmy por Going Clear: Scientology and the Prison of Belief.



O anúncio foi feito pelo próprio realizador esta segunda-feira, numa altura em que a produção já leva semanas de avanço, referindo que estava "bastante empolgado" em abordar a temática Musk. O trabalho é descrito pelo próprio como um "exame definitivo e sem embelezamento do empresário multimilionário de tecnologia e CEO da Tesla, SpaceX e Twitter".





Recorde-se que Elon Musk foi notícia quando no final de 2022 completou a aquisição da rede social Twitter por 44 mil milhões de dólares (aproximadamente 41.2 mil milhões de euros), com o intuito de melhorar a experiência do usuário, o que incluía a eliminação de contas bot –