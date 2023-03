Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

A nova edição do Tejo a Copo, música ao vivo no Hotel Casino Chaves e a exposição do realizador Koji Yamamura no Museu do Oriente, fazem parte das sugestões para o fim de semana de 11 a 12 de março.

1. A 11 de março, entre as 15h e as 21h, realiza-se a 5ª edição do programa Tejo a Copo, no Convento de São Francisco, em Santarém. O evento foca-se na promoção dos Vinhos do Tejo e reúne enófilos e apreciadores de vinho, vindos de todo o país e também do estrangeiro.

Nesta edição destaca-se a estreia de quatro agentes económicos: a ODE Winery, novo projeto de um investidor estrangeiro; o enólogo e produtor Hugo Mendes e as empresas Casal da Fonte e SIVAC. A entrada é livre, mas a degustação dos vinhos requer a compra do copo oficial do evento (€3,5).







2. Durante o mês de março, a programação do Hotel Casino Chaves inclui jantares animados com música ao vivo. Durante o próximo fim de semana, a 10 e 11 de março, sobem a palco Tozé Azevedo e Miguel Motta.

No sábado, o Casino acolhe um jantar concerto com um Tributo a Elvis Presley, com o projeto Walk a Mile in My Shoes. O jantar espetáculo tem o custo de €50.



3. Até ao final do ano, pode visitar no Centro de Arte Oliva, em São João da Madeira, a exposição Teatro Anatómico, criada por João Sousa Cardoso. A mostra foi inspirada no Teatro Anatómico de Pádua, em Itália, inaugurado em 1595, e analisa as relações entre a cultura visual, a antropologia e as políticas do corpo. Pode consultar toda a informação disponível no site.







4. Os músicos João Só e Tiago Nogueira partilham o palco no espetáculo Maldita a Hora, que se realiza a 11 de março, às 21h30, no auditório do Centro de Artes de Águeda. Durante a peça, os dois artistas revisitam temas que fizeram parte dos seus percursos, em jeito de conversa romântica. Os bilhetes custam entre €10 a €15.



5. A 22.ª edição da Monstra, Festival de Animação de Lisboa, chegou ao Museu do Oriente na quinta-feira e trouxe consigo o realizador nomeado aos Óscares Koji Yamamura. O programa especial com Koji Yamamura inclui uma exposição de desenhos originais, uma masterclass e três sessões de filmes, que decorrem até 9 de abril.



A 9 de março foi inaugurada a mostra Dezenas de Desenhos! – Exposição de Koji Yamamura, com mais de meia centena de desenhos originais de filmes como Mount Head, a longa-metragem Dozens of Norths (2021) ou Franz Kafka´s Country Doctor (2007). A entrada é livre.







Mount Head, de Koji Yamamura DR

6. A exposição Miriam Makeba: a pós-memória da luta pela Liberdade na obra de Ângela Ferreira, da artista plástica Ângela Ferreira, vai ser inaugurada, a 11 de março, em Braga, na Zet Gallery.



Com curadoria de Helena Mendes Pereira, a exposição reúne 20 trabalhos de dois projetos inspirados na vida e obra da ativista sul-africana Miriam Makeba: Dalaba: Sol d'Exil, de 2019, e A Spontaneous Tour of Some Monuments of African Architecture, de 2021.