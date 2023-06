Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1. A peça Cratera estreia no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, a 16 de junho. O espetáculo debruçasse sobre a temática da terra e da sua ligação às pessoas, com foco na investigação da paisagem vulcânica. Durante a peça são interligadas dimensões como a dança, o teatro, o som e o vídeo. A direção artística está a cargo de André Braga e Cláudia Figueiredo, da CiRcoLando - Central Elétrica e os bilhetes custam €7.







Jose Caldeira

2. De 16 de junho a 2 de julho, a cidade de Santarém acolhe a 3ª edição do evento Petiscos & Vinhos do Tejo, inserido na programação Santarém Capital da Gastronomia. Este ano vão participar 30 restaurantes e gastro bares da cidade, incluindo, A Burguesita, a Tascá, o Pátio da Graça, a Pastelaria e Casa de Pasto Flôr de Santarém e O Saloio. Nos restaurantes vai ser servido um petisco e um copo de vinho da região dos vinhos Tejo pelo preço de €10.



O passatempo Rota do Petisco & Vinhos do Tejo faz parte das novidades desta edição e consiste em ir preenchendo um passaporte com registo dos espaços já visitados. Os primeiros 15 participantes a visitar 10 restaurantes recebem três garrafas de vinho do Tejo. Pode consultar toda a programação disponível no site.



Pátio da Graça dr

3. A 16 e 17 de junho, o hotel Reid’s Palace, A Belmond Hotel, Madeira recebe a quarta edição do festival gastronómico The Art of Flavours. No evento vai marcar presença o chef executivo do Reid’s Palace e do William Restaurant, Luís Pestana, acompanhado de vários chefs nacionais e internacionais, como Benoit Sinthon, do Il Gallo D’Oro, Gil Fernandes, da Fortaleza do Guincho e Pedro Pena Bastos, do Cura. A edição deste ano termina com uma festa na zona da piscina, onde vão estar reunidos quatro chefs Michelin, quatro chefs promissores e quatro dos chefs do hotel. Os bilhetes para a Food Party custam €180.







The Art of Flavours DR

4. A peça Adam, de Frances Poet, vai estar em cena até 24 de junho no Teatro da Politécnica, em Lisboa. Adam acompanha a história verídica de um jovem trans chamado Adam Kashmiry, que inicia uma jornada, do Egipto à Escócia, até encontrar um lugar a que possa chamar de lar. Os atores Eduarda Arryaga e Tomás de Almeida compõem o elenco do espetáculo, encenado por Andreia Bento e Nuno Gonçalo Rodrigues. Esta sexta-feira a sessão realiza-se às 21h e os bilhetes custam €10.







ADAM de Frances Poet Jorge Gonçalves

5. A nova criação de Nélia Pinheiro, For Butterflies of the Mind that Gestate in Time’s Delicious Cocoons, vai ser apresentada no sábado, 17 de junho, no Teatro Garcia de Resende, em Évora. O espetáculo de dança, produzido pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora (CDCE), aborda o corpo e as relações humanas e é interpretado por seis bailarinos: Almudena Maldonado, Gonçalo Almeida Andrade, Inês Ferrer, João Costa, Patrícia Main e Tiago Amaral. Os bilhetes custam €8.