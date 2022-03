Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. "Mátria" é a primeira ópera inspirada em Miguel Torga e sobe ao palco do Coliseu do Porto esta sexta-feira, dia 4 de março, às 21h. Criada em Trás-os-Monste, esta obra em português parte dos "Contos da Montanha" (1941) e dos "Novos Contos da Montanha" (1944) para fazer uma reflexão sobre a sociedade atual. O libreto foi escrito por Eduardo Freitas e a música composta por Fernando C. Lapa. "Mátria" será interpretada por dois coros de 21 elementos, cerca de 30 músicos da Orquestra Mátria, com direção do maestro Jan Wierzba e por sete solistas nacionais: Job Tomé, Mário João Alves, Paulo Lapa, Tiago Matos, Regina Freire, Ana Isabel Santos e Madalena Tomé. Os bilhetes custam entre €15 e €30.