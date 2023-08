"The Bear": todos os segundos contam num dos regressos do ano

As mais lidas GPS

Carmy e companhia estão de volta para uma segunda temporada que eleva o nível e traz a vibração da melhor ficção. O mundo da restauração continua a servir para falar, e cada vez melhor, das coisas que importam: as pessoas e como elas se relacionam.

O protagonista da série é Jeremy Allen White, que interpreta o papel do jovem chef "Carmy" Berzatto

O streaming possibilitou uma fórmula aberta para a duração de um episódio. Sem publicidade a entrar no meio e sem obrigação de encaixar num slot horário, os criadores podem jogar com o tempo, enquanto o orçamento permitir. The Bear encaixa na ideia de episódios de 30 minutos, a duração flutua para cima ou para baixo conforme a necessidade.