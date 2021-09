Mélanie Laurent: “Eu queria filmá-las com amor”

A partir do romance homónimo de Victoria Mas, O Baile da Loucas, a atriz e realizadora Mélanie Laurent conta uma história de outro tempo com uma ressonância incrível no presente.

Mélanie Laurent tem feito - a par do seu percurso de atriz - uma carreira interessante como realizadora. Para trás estão filmes como "The Adopted" (2012), "Diving" (2017) e, em breve, uma adaptação de "The Nightingale", o romance de Kristin Hannah. Fale-se do presente, "O Baile das Loucas", a sua mais recente obra que estreou na passada sexta-feira no Prime Video, também ela uma adaptação de um romance que tem dado que falar, de Victoria Mas, sobre uma instituição mental para mulheres, em Paris, no século XIX.