Documentários musicais no streaming: o mundo da música no seu ecrã

Enquanto as salas de cinema não reabrem, conheça os melhores documentários musicais disponíveis nas plataformas de streaming, das figuras canónicas do século XX às maiores estrelas de hoje.

Billie Eilish: The World's a Little Blurry já está na AppleTV

Entre os grandes do streaming, só a HBO e a Disney+ falham nesta categoria. Com o primeiro filme de Billie Eilish, The World’s a Little Blurry (além de outros recentes sobre os Beastie Boys e Bruce Springsteen), a AppleTV sinalizou a vontade de competir com os grandes: a Netflix, cujo repertório de documentários musicais ainda não tem rival, e a Amazon Prime, que, ainda que sem grandes novidades, não fica muito longe. Sobra a portuguesa Filmin, talvez a maior surpresa: discretamente, reúne um catálogo impressionante.