Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

Com a reabertura das esplanadas, o brunch volta a ser o grande trunfo para as manhãs de sábado e domingo. Há também programas em família com preços especiais no Jardim Zoológico de Lisboa e no Zoo Santo Inácio, em Gaia, e espetáculos que, mantendo-se confinados, continuam a manter vivos os palcos lá de casa.



1. Ao fim de semana, com o fecho obrigatório às 13h, cafés, bares e restaurantes apostam no brunch. O WOW (World of Wine), em Vila Nova de Gaia, serve o seu brunch com vista para o rio Douro, na esplanada do restaurante VP, entre as 9h e13h. Iogurte com granola, ovos benedict, smoothies estão entre as ofertas, que também incluem pratos de carne, de peixe e vegetarianos. Para quem sentir falta do espírito boémio das noites, o WOW preparou a opção "free flow" (€17,5) que dispõe de bar aberto durante duas horas, com música ambiente a cargo do DJ André Casais.



O Villa Atlântico, do hotel InterContinental Cascais Estoril, propõe um brunch com vista para o mar entre as 11h e as 13h, com um menu composto por um vasta seleção de ovos, salsichas de porco e peru, bacon, cogumelos, tofu grelhado, panquecas, scones, waffles, papas de aveia e vários sumos naturais. O preço é de €29 por pessoa, sem bebidas alcoólicas nem refrigerantes.





No Boa-Bao, em Lisboa, o brunch é sinónimo de sabores asiáticos. Há dois menus disponíveis (um dos quais vegetarianos) por €22 e que apresentam propostas como crepes primavera, um bao à escolha, wonton fritos de galinha e camarão, chamuças com chutney de tamarindo ou dim sum com laranja, chocolate e gelado de gengibre. E no KUG, no Porto - que reabriu com um novo visual e uma carta assinada pelo chef Rui Paula - há duas opções de brunch que podem ser provadas entre as 9h30 e as 13h: uma mais tradicional (€19), onde se incluem os suspeitos do costume, e o brunch dos campeões (€37), onde desfilam ostras, ceviche de robalo, rosbife ou bola de Berlim banoffee.





2. A sala virtual do Teatro Nacional de São João, no Porto, tem em cena até domingo a peça Jacques ou a Submissão (1950), de Eugène Ionesco. Encenado por Jorge Pinto, o espetáculo mostra um protagonista ansioso por se libertar das convenções sociais, ao mesmo tempo que se vê subjugado por essas mesmas regras, ao ponto de, segundo Ionesco, "se resignar a uma espécie de quietude biológica". Surrealidade, humor, histeria são elementos presentes na peça, que usa as palavras e o nonsense como meios de transformação de um burlesco risível numa apoteose do grotesco moderno (bilhetes €2).



3. Abril é o mês da revolução e em Lisboa haverá várias iniciativas a prestar homenagem à memória dos resistentes antifascistas e à sua luta pela liberdade. Sob o mote "Coragem hoje, Abraços amanhã" - mensagem de alento usada pelas mulheres presas durante a ditadura - a EGEAC propõe já para este sábado o programa Ecotemporâneos, um conjunto de sessões onde a leitura se mescla com os espaços verdes da cidade. O convidado deste evento é o ativista e dirigente da associação SOS Racismo, Mamadou Ba, que falará sobre o livro "Erosão" de Gisela Casimiro (15h30). Também este sábado inaugura o roteiro "Os cinemas e outros lugares de encontro na Avenida Almirante Reis: uma memória emocional de resistência ao Estado Novo". Estas visitas virtuais acontecem todos os sábados e domingos até ao dia 25 de abril e passeiam pelos lugares que foram o epicentro de uma boémia lisboeta que se construía em torno dos cinemas populares e dos cafés e cervejarias. Simultaneamente, o Museu do Aljube acolhe até ao dia 25 de abril a exposição "8998 Pomar", que exibe uma seleção de desenhos, gravuras e pinturas do pintor Júlio Pomar. A entrada é gratuita.





4. Abril é também o mês de "Filminhos Infantis à Solta pelo País", uma mostra de curtas metragens para os mais pequenos com a curadoria da Zero em Comportamento – Associação Cultural. Os filmes vão estar disponíveis

online

, a partir dos €3 por sessão, e as histórias exploram diversas aventuras emocionantes: desde uma loja que vende bonecos de cordas de plástico onde se esconde um monstro de mil cabeças, uma caminhada na companhia de um guarda florestal que encontra uma inesperada pilha de lixo, peripécias em stop-motion acerca de um menino diferente até uma casa que, situada no topo de uma montanha, balança de um lado para o outro, para descontentamento dos inquilinos. Toda a programação pode ser encontrada

aqui

.



5. Para um programa em família, considere visitar o Jardim Zoológico de Lisboa, que, para assinalar a reabertura de portas, oferece uma campanha de 15% de desconto em todos os bilhetes comprados com antecedência no site até dia 30 de abril. Nesta altura do ano é possível testemunhar a mudança de vegetação, num passeio ao ar livre pontuado por girafas, tigres, elefantes, pinguins ou os recém-chegados cangurus-vermelhos. Também o Zoo Santo Inácio, em Gaia, voltou a abrir as portas aos seus visitantes com condições especiais: ao fim de semana, em que os horários de visita são das 10h às 13h, os bilhetes têm 50% de desconto (adulto: €7,95; criança: €5,25; sénior €7,25).