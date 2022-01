'Jackass Forever' já tem data de estreia fechada

As mais lidas GPS

Pode parecer estranho que um realizador várias vezes nomeado e galardoado com um Óscar (Her), responsável por videoclipes de Kanye West, Daft Punk, Beastie Boys, Arcade Fire ou The Notorious B.I.G, possa fazer parte de um projeto tão controverso. A verdade é que o nome de Spike Jonze está, desde sempre, associado à saga Jackass.